شركة صدى الإبداع التعليمية تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صدى الإبداع التعليمية عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية 1444هـ، لجميع المراحل الدراسية (بنين) في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة

1- معلم كيمياء.

2- معلم فيزياء.

3- معلم رياضيات.

4- معلم لغة عربية.

5- معلم حاسب.

6- معلم علوم.

7- معلم اجتماعيات.

8- معلم تربية إسلامية.

9- معلم تربية بدنية.

10- معلم تربية فنية.

11- معلم مهارات إدارية ومهنية

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/02هـ الموافق 2022/06/01م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال الموقع هنا