شركة صدى الإبداع التعليمية تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية
أعلنت شركة صدى الإبداع التعليمية عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية 1444هـ، لجميع المراحل الدراسية (بنين) في مختلف التخصصات.
وأوضحت الشركة المسميات الوظيفية المطلوبة
1- معلم كيمياء.
2- معلم فيزياء.
3- معلم رياضيات.
4- معلم لغة عربية.
5- معلم حاسب.
6- معلم علوم.
7- معلم اجتماعيات.
8- معلم تربية إسلامية.
9- معلم تربية بدنية.
10- معلم تربية فنية.
11- معلم مهارات إدارية ومهنية
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/02هـ الموافق 2022/06/01م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال الموقع هنا
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