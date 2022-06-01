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جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة

جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مساعد إداري ثاني، وفقاً للشروط التالية
1- درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية، تخصصات السكرتارية)، أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، وذلك من خلال الموقع هنا


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