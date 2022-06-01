جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مساعد إداري ثاني، وفقاً للشروط التالية
1- درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية، تخصصات السكرتارية)، أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، وذلك من خلال الموقع هنا
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