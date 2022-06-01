جامعة الملك سعود توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مساعد إداري ثاني، وفقاً للشروط التالية

1- درجة الدبلوم ويفضّل البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية، الإدارة العامة، اللغة الإنجليزية، تخصصات السكرتارية)، أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الأربعاء وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م، وذلك من خلال الموقع هنا