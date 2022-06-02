الأرجنتين تهزم إيطاليا وتتوج بكأس فيناليسيما

وكالات(صدى):

نجح منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كأس فيناليسيما 2022، عقب فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب إيطاليا.

وكان المنتخب الأرجنتيني مسيطرا على معظم فترات المباراة، حيث كان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي صادف نجومه في أكثر من فرصة.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، و أضاف آنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقام باولو ديبالا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.