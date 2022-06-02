إعدام سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

القاهرة(صدى):

تآمرت سيدة في مصر للتخلص من زوجها، بمساعدة عشيقها، وذلك قبل أن تقع في قبضة الأمن، وينتهي أمرها بحكم إعدام لها ولمعاونيها.

وكانت الزوجة الخائنة وعشيقها بيتا النية وعزما العقد على تحقيق غايتهما، فأعدا مخططًا محكمًا نفذاه، حيث استعان المجرم بصديقه، وانتظراه من طريق يمر منه بسيارته لينهيا حياته.

وكان عشيق السيدة وصديقه استغاثا طلبًا لاستقلال السيارة برفقة الزوج المغدور لداخل المدينة، وقاما بذبحه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الزوجة وعشيقها وصديقه، بالإعدام شنقا، لإدانتهم بقتل زوج المتهمة الأولى عمدا مع سبق الإصرار.