جستنيه: أين أنديتكم مما حققه الهلال محليًا وخارجيًا

طلال الغامدي(صدى):

وجه الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه رسالة إلى الشامتين في نادي الاتحاد، متساءلا عما حققته تلك الأندية الشامت جمهورها وإعلاميوها.

وقال جستنيه: لايسطيع أحد منعكم من الفضفضة عن مشاعركم بكل ما فيها من غبن وشماتة، ولكن أين أنديتكم أيها المغبونين الشامتين مما حقوه الاتحاد على مدى موسمين متتالين بوجوده في المنافسة على الدوري وما حققه رغم الظروف القاسية التي مر بها في مواسم سابقة، أين أنديتكم مما حققه الهلال محلياً وخارجياً؟.

يذكر أن الهلال بحاجة للفوز على الفتح والفيصلي من أجل حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي دون النظر لنتائج الاتحاد.