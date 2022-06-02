سجن 4 أشخاص اختطفوا فتاة وتناوبوا على اغتصابها

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن المؤبد على 4 متهمين، لإدانتهم بخطف فتاة واغتصابها، وسرقتها بالإكراه، بصحبة اثنين من زملائها بالعمل.

وكانت المجني عليها قد أفادت بأنها عند عودتها من عملها رفقة اثنين من زملائها، حضر إليهم المتهم الأول وآخر مجهول ودار فيما بينهما نقاش زعما في مضمونه قيامها بسرقة جوال مملوك لأحد أصدقائهم.

وطلب منها التوجه رفقتهم إلى صديقتهم للتحقق من الأمر، فاستجابوا لمطلبهما وترجلوا رفقتهما إلى أن سلكوا أحد الشوارع الجانبية، ثم استقلوا دراجة نارية وتوجهوا إلى منطقة بعيدة.

وأشارت إلى أنهم تقابلوا بالمتهمين الثاني والثالث والرابع وآخرين مجهولين مستقلين دراجات نارية، وأشهر المتهمون ومرافقوهم المجهولون أسلحتهم في وجها وزملائها مهددين إياهم بإلحاق الأذى بهم.

وبينت أنه تم اقتيادها إلى شقة سكنية، وتعدوا عليها جنسيا كرها، وواقعوها مواقعة كاملة تحت التهديد.