أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.99495، العملة مقابل الريال الواحد 0.25026
– الدولار: 3.75041، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
– درهم إماراتي: 1.02105، مقابل الريال الواحد 0.97939
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72602
– دينار أردني: 5.28979، مقابل الريال الواحد 0.18905
– دينار كويتي: 12.24606 مقابل الريال الواحد 0.08166
– دينار بحريني: 9.94825، مقابل الريال الواحد 0.10053
– الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083
-الدرهم المغربي: 0.37861مقابل الريال الواحد 2.64401
– الجنيه المصري: 0.20134، مقابل الريال الواحد 4.96652
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