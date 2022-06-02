أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.99495، العملة مقابل الريال الواحد 0.25026

– الدولار: 3.75041، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

– درهم إماراتي: 1.02105، مقابل الريال الواحد 0.97939

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72602

– دينار أردني: 5.28979، مقابل الريال الواحد 0.18905

– دينار كويتي: 12.24606 مقابل الريال الواحد 0.08166

– دينار بحريني: 9.94825، مقابل الريال الواحد 0.10053

– الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083

-الدرهم المغربي: 0.37861مقابل الريال الواحد 2.64401

– الجنيه المصري: 0.20134، مقابل الريال الواحد 4.96652