اختيار 29 مستشفى سعوديًّا ضمن الأفضل عالميًّا لعام 2022

نايف السالم(صدى):

اختير 29 مستشفى سعودياً من بين المستشفيات الأفضل على مستوى العالم لعام 2022؛ وفق قائمة التصنيف السنوي لمجلة “نيوزويك” الأمريكية؛ وذلك ضمن قائمة ضمت أكثر من ألفي مستشفى من 27 دولة حول العالم.

وجاءت 16 من المستشفيات المختارة ضمن الأفضل من القطاع العام؛ مقابل 8 من الخاص، و5 من القطاع العسكري، واعتمد التصنيف على عدد من المؤشرات منها: الأداء الطبي والبيانات المتعلقة بجودة العلاج، وتدابير النظافة وسلامة المرضى.

وشملت المستشفيات الواقعة في الرياض التي جاءت ضمن القائمة: مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد الجامعي،

كما تضمنت القائمة: مدينة الملك سعود الطبية، ومدينة الملك سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي، ومستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، كما تضمنت: مجموعة الدكتور سليمان الحبيب فرع الريان، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وبرنامج مستشفى قوى الأمن.

أما في جدة اشتملت على: مدينة الملك عبد العزيز الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ومستشفى الملك فهد، ومستشفى الملك عبد العزيز، ومجمع الملك عبد الله الطبي، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، ومستشفى المركز الطبي الدولي، والمستشفى السعودي الألماني، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة.

وفي باقي المدن تضمنت: مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في الظهران، ومستشفى المواساة في الدمام، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، ومستشفى القوات المسلحة بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران.