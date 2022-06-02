بالصور.. حيلة تمكنك من استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت

وكالات(صدى):

تعد خرائط جوجل” Google Maps”، من الخدمات التي يستخدمها البعض أثناء التنقل ورسم الخرائط واستخدامها فى الملاحة عبر الهواتف الذكية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخرائط واستخدامها حتى بدون وجود اتصال بالإنترنت، من خلال خطوات معينة أولها فتح خرائط جوجل Google Maps، ثم الضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بالمستخدم.

أما الخطوات التالية تكون بالانتقال إلى الخرائط غير المتصلة بالإنترنت Offline maps، ثم الضغط على الأيقونة ذات رمز الترس، ثم تحديد تفضيلات التخزين أو Storage Preferences، وقم بالتبديل إلى بطاقة SD، تليها الضغط على حفظ Save، ثم فتح تطبيق خرائط جوجل، والضغط على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، ثم تحديد الخرائط بلا اتصال بالانترنت Offline maps، ثم اختيار المنطقة التي تريد تنزيلها، ثم الضغط على زر التحميل Download في الزاوية اليمنى السفلية، والتنقل والعثور على الاتجاهات بدون اتصال بيانات.