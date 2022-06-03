أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4٫03556، العملة مقابل الريال الواحد 0٫24780

– الدولار: 3٫75104، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26659

– درهم إماراتي: 1٫02123، مقابل الريال الواحد 0٫97921

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫71481

– دينار أردني: 5٫29067، مقابل الريال الواحد 0٫18901

– دينار كويتي: 12٫27149 مقابل الريال الواحد 0٫08159

– دينار بحريني: 9٫96307، مقابل الريال الواحد 0٫10038

– الريال القطري: 1٫03022، مقابل الريال الواحد 0٫97066

-الدرهم المغربي: 0٫38322 مقابل الريال الواحد 2٫61217

– الجنيه المصري: 0٫20128، مقابل الريال الواحد 4٫96811