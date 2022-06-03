شقيق كنو: أنا لم أزور والهلال هو من أخطأ

طلال الغامدي(صدى):

أكد علاء شقيق ووكيل أعمال نجم فريق الهلال، محمد كنو، عدم صحة ما تردد بشأن تزويره لبعض الأوراق فيما يتعلق بقضية توقيع شقيقه مع النصر والهلال.

وأضاف أن شقيقه لم يوقع على ورقة بيضاء، وأن نادي الهلال هو من أخطأ عندما لم يجدد مع شقيقه إلا بعد التوقيع مع النصر، مشيرا إلى أن شقيقه دخل الفترة الحرة أول يناير، وذلك بحسب ما ذكره خلال إحدى المساحات الهلالية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”،

يذكر أن غرفة فض المنازعات إلزمت كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، بجانب إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع النادي من التسجيل لمدة فترتين