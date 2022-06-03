المشرف العام بالوحدة: لا صحة لوجود انشقاقات لدينا والدوري للاتحاد
نفى المشرف العام على فريق الوحدة، توفيق تونسي، صحة ما تردد بشأن وجود انشقاقات داخل النادي، لافتا إلى أن صعود الوحدة للبطولة الآسيوية أزعج كثيرين.
وأضاف أن الوحدة حقق إنجاز تاريخي بالصعود إلى البطولة الآسيوية لكن لم يحدث حينها انشقاقات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “في أسبوع MBC” المذاع على قناة “MBC”.
وتوقع أن يكون نادي الاتحاد هو بطل الدوري، لافتا إلى أن نادي الاتحاد تقدم بعرض للاعب أنسيلمو إلا أنه تراجع، في حين استمر نادي النصر في عرضه وتم صفقة انتقال اللاعب للاخير.
وأشاد بالجهود التي بذلتها إدارة نادي الوحدة من أجل الفريق الأول لكرة القدم وتمكينه من رحلة الصعود.
المشرف العام على فريق الوحدة توفيق تونسي يحكي قصة الصعود@eng_ttunsi@hazimalghamdi88#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/T1ibmMXKAl
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2022
لماذا ذهب أنسيلمو في اللحظات الأخيرة لنادي النصر ومن يتوج بطلا للدوري السعودي؟ تونسي يجيب@eng_ttunsi@hazimalghamdi88#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/8P3pUBQ2dG
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2022
تونسي يكشف سرا من داخل نادي الوحدة وحقيقة الحروب والانشقاقات @eng_ttunsi@hazimalghamdi88#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/3h32HmZPER
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) June 3, 2022
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