الخطوط السعودية: استلام الأمتعة سيتم من مقر سكن الحجاج

الرياض(صدى):

قال مدير الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، إنه سيتم استلام الأمتعة من مقر سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك تفاديا للازدحام في المطار.

وأكد أنه سيتم إجراء إنهاء السفر قبل وصولهم مما يسهل عليهم ويقلل مدة تواجدهم في مطار جدة والمدينة المنورة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق بدء تسجيل الحجاج من الداخل عبر موقعها الرسمي وتطبيق اعتمرنا