مجلس الأمن يرحبُ بتمديد الهدنة في اليمن

نيويورك(صدى):

رحَّبَ أعضاءُ مجلس الأمن الدولي بتمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين.

وأعرب أعضاء المجلس – في بيان صحفي اليوم- عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الأطراف للحفاظ على الهدنة، التي أدت إلى فوائد حقيقية وملموسة للشعب اليمني، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر بين المدنيين.

وأبدوا تطلعاتِهم وأملَهم في إمكانية أن تترجم الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة وجامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشجعَ أعضاءُ مجلس الأمن الأطراف اليمنية على مواصلة مشاركتها مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض والتواصل مع بعضها البعض بروح الاحترام المتبادل والمصالحة