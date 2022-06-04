ساديو ماني يلمح لاقترابه من الرحيل عن ليفربول: لم يحترموني

وكالات(صدى):

انتقد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، إدارة ناديه مؤكدًا أنهم لم يحترمونه بالقدر الكافي، ملمحًا إلى اقتراب رحيله.

وقال ماني إنه لا يشعر بأي مشاعر تجاه فريقه، مضيفا: الجماهير ستعرف مستقبلي قريبًا، مشيرا إلى أن غالبية الناس في بلده الأصلي يريدون منه الرحيل.

وأضاف: أحترم الجماهير والفريق لكن 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول، سأفعل ما يريدون.

يذكر أن اسم ماني، ارتبط مؤخرا بإمكانية الانتقال إلى بايرن ميونخ، بعد تلميحه بإمكانية الرحيل عن ليفربول عقب خسارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.