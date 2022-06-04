حالات تسمم مجهولة المصدر في الأردن

عمّان(صدى):

شهدت الأردن حالات تسمم مجهولة المصدر، فيما أعلن محافظ مدينة جرش الأردنية محمد أبو رمان، أن نتائج عينات 35 شخصا اشتبه بإصابتهم بالتسمم وعاملين في منشآت غذائية، ستظهر اليوم السبت.

وأوضح المحافظ نتائج الكشف الأولية للمرضى تشير إلى إصابتهم ببكتيريا “إي كولاي” التي تتواجد غالبا بمصادر المياه، مضيفا أنه تم إيقاف عمل عدد من المنشآت في المحافظة احترازيا للتقصي عن مصدر البكتيريا.

ولفت إلى أن قسم البيئة التابع لمديرية الصحة في المحافظة جمع عينات من مصادر المياه الخاصة والحكومية، ومن منشآت غذائية، وأرسلت العينات للمختبرات المركزية في عمّان لمعرفة أسباب التسمم.