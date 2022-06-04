أخفت جثتها داخل غسالة.. امرأة تقتل طفلة انتقامًا من والدتها

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة في مصر على قتل طفلة، بداعي الانتقام وذلك بعد نشوب خلافات بينها وبين والدة الطفلة والتي تجمعهما صلة قرابة.

واستدرجت المتهمة الطفلة للهو مع صغارها داخل منزلهم، ثم قامت بخنقها حتى فاضت روحها في يدها، وأخفت جثتها داخل غسالة، ثم دفنتها أعلى سطح منزلها.

وتلقت الشرطة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفلة 5 سنوات،بعد ساعات من اختفائها ، وبتكثيف الجهود وتضييق الخناق على المشتبهة فيهم، اعترفت زوجة العم بقتل الطفلة لوجود خلافات مع والدتها.

واعترفت المتهمة بارتكابها الجريمة بدافع الغيرة من والدة الطفلة للتفرقة في معاملة عائلة زوجها بينهم.