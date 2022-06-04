أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.02077، العملة مقابل الريال الواحد 0.24872
– الدولار: 3.75067، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662
– درهم إماراتي: 1.02112، مقابل الريال الواحد 0.97932
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72150
– دينار أردني: 5.28121، مقابل الريال الواحد 0.18935
– دينار كويتي: 12.24609 مقابل الريال الواحد 0.08166
– دينار بحريني: 9.95007، مقابل الريال الواحد 0.10051
– الريال القطري: 1.03012، مقابل الريال الواحد 0.97076
-الدرهم المغربي: 0.38117مقابل الريال الواحد 2.62353
– الجنيه المصري: 0.20132، مقابل الريال الواحد 4.96717
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