وظائف شاغرة بالجمعية الخيرية في النماص
أعلنت الجمعية الخيرية بمحافظة النماص عن توفر وظائف شاغرة، لكلا الجنسين في عدة تخصصات مختلفة.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدير وحدة التطوع:
– شهادة بكالوريوس.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– دوام جزئي (فترة مسائية).
– الأولوية لصاحب الخبرة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
2- أخصائي تنمية موارد مالية:
– الأولوية لصاحـب تخصص بكالوريوس تسويق.
– يفضّل صاحب الخبرة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– دوام كامل فترتين.
3- أخصائي رعاية اجتماعية:
– الأولوية لتخصص بكالوريوس (علم اجتماع، علم نفس، خدمة اجتماعية).
– يفضّل صاحب الخبرة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– دوام جزئي (فترة مسائية).
الوظائف (القسم النسائية):
1- مديرة القسم النسائي:
– خبرة في مجال العمل لا تقل عن3سنوات.
– الخبرة في مجال الإدارة والقيادة.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– مؤهل بكالوريوس.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– دوام كامل فترتين.
2- باحثـة اجتماعيـة:
– الأولوية لصاحبة تخصص بكالوريوس (علم النفس، علم اجتماع، خدمة اجتماعية).
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– يفضّل صاحبة الخبرة.
– دوام كامل فترتين.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
3- سكرتيرة القسم النسائي:
– يفضّل شهادة بكالوريوس حاسب آلي.
– الأولوية لصاحبة الخبرة.
– دوام كامل فترتين.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال البريد [email protected]
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