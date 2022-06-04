وظائف شاغرة بالجمعية الخيرية في النماص

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجمعية الخيرية بمحافظة النماص عن توفر وظائف شاغرة، لكلا الجنسين في عدة تخصصات مختلفة.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير وحدة التطوع:

– شهادة بكالوريوس.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– دوام جزئي (فترة مسائية).

– الأولوية لصاحب الخبرة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

2- أخصائي تنمية موارد مالية:

– الأولوية لصاحـب تخصص بكالوريوس تسويق.

– يفضّل صاحب الخبرة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– دوام كامل فترتين.

3- أخصائي رعاية اجتماعية:

– الأولوية لتخصص بكالوريوس (علم اجتماع، علم نفس، خدمة اجتماعية).

– يفضّل صاحب الخبرة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– دوام جزئي (فترة مسائية).

الوظائف (القسم النسائية):

1- مديرة القسم النسائي:

– خبرة في مجال العمل لا تقل عن3سنوات.

– الخبرة في مجال الإدارة والقيادة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– مؤهل بكالوريوس.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– دوام كامل فترتين.

2- باحثـة اجتماعيـة:

– الأولوية لصاحبة تخصص بكالوريوس (علم النفس، علم اجتماع، خدمة اجتماعية).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– يفضّل صاحبة الخبرة.

– دوام كامل فترتين.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

3- سكرتيرة القسم النسائي:

– يفضّل شهادة بكالوريوس حاسب آلي.

– الأولوية لصاحبة الخبرة.

– دوام كامل فترتين.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال البريد [email protected]