«الصحة»: تسجيل 565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 491 حالة ووفاة 3 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا 770,650 حالة، من بينها 7117 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 754,378 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9155 حالة.

وأوصت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.