نقاط القوة و الضعف

لكل شخص الكثير من نقاط القوة وكذلك الكثير من نقاط الضعف

ولكن تبقى هناك نقطة قوة مميزة لدينا

إذا تم التركيز عليها وتنميتها

يتميز الشخص بها

ابحث عن نقاط قوتك في شخصيتك

واسعى لتطويرها

وابحث عن نقاط الضعف في شخصيتك واسعى لتحسينها

كذلك ابحث عن التميز في شخصيتك و اسعى لتعزيزه

نقاط الضعف يجب التخلص منها قبل ان تترسخ في شخصيتك

حاول ان تكتشف نقاط الضعف مبكراً حتى يكون التخلص منها سهلا

لانه مع مرور الوقت تترسخ نقاط الضعف في الشخصية

كيف تكتشف نقاط القوة والضعف في شخصيتك؟

من خلال عدة تمارين في التنمية البشرية

منها تمرين العصف الذهني

خذ ورقة وقلم واجلس بهدوء

ثم قم بكتابة كل نقاط القوة التي تخطر ببالك

بعد ذلك قم بترتيبها حسب قوة الصفة

نقاط القوة هي التي تجعل من شخصيتك شخصية قوية

لذلك اسعى لتطويرها

نقاط الضعف ربما تحيط بك بشكل قوي

في بعض الاحيان تجعل حياتك تتوقف

عندما تسيطر على حياتك بشكل مؤقت

لذلك احذر منها

واحذر ان تسيطر على حياتك بشكل كامل

وتتوقف تنمية ذاتك وتطوير حياتك

همسة اخيره: دائما تبقى نقطة ضعف واحدة نضعف امامها مهما بلغنا من القوة لذلك احذر منها بشدة.