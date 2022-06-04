ضبط مخالفًا لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لتخزينه (9) أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة.

‏‎وأكدت القوات الخاصة للأمن والحماية أن عقوبة تخزين أو بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.