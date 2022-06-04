شاهد.. استشاري: لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري النساء والولادة وعلاج العقم الدكتور حسن جمال، إنه لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة.

وأوضح حسن جمال، أن 7 أطفال معدل إنجاب المرأة في الثمانينيات ومعدل الخصوبة انخفض عالميا.

وأبان استشاري النساء والولادة وعلاج العقم، أن هذه ظاهرة خطيرة على المدى البعيد، مشيرا:”عندما تقلل عدد السكان سوف ينقلب الهرم ويصبح معظم السكان من فئة كبار السن”.

وتابع:”انخفاض معدل الخصوبة يرجع إلى تغير نمط الحياة فكل الأسر الآن تتجه إلى إنجاب طفلين أو ثلاثة فقط”.

فيديو | استشاري النساء والولادة وعلاج العقم د. حسن جمال: لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FHBMD8iazm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

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