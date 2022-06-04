شاهد.. استشاري: لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة
قال استشاري النساء والولادة وعلاج العقم الدكتور حسن جمال، إنه لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة.
وأوضح حسن جمال، أن 7 أطفال معدل إنجاب المرأة في الثمانينيات ومعدل الخصوبة انخفض عالميا.
وأبان استشاري النساء والولادة وعلاج العقم، أن هذه ظاهرة خطيرة على المدى البعيد، مشيرا:”عندما تقلل عدد السكان سوف ينقلب الهرم ويصبح معظم السكان من فئة كبار السن”.
وتابع:”انخفاض معدل الخصوبة يرجع إلى تغير نمط الحياة فكل الأسر الآن تتجه إلى إنجاب طفلين أو ثلاثة فقط”.
فيديو | استشاري النساء والولادة وعلاج العقم د. حسن جمال:
لا توجد معايير تثبت أن إنجاب أكثر من طفلين يصيب بالشيخوخة #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/FHBMD8iazm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022
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