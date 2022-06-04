آمبرد هيرد غير قادرة على دفع 10 ملايين دولار لـ”جوني ديب“

واشنطن(صدى):

أوضحت محامية آمبرد هيرد، إيلين بريدهوفت، أن الخطوة التالية التي ستتخذها هيرد هي استئناف الحكم، مبينة أن الممثلة لا يمكنها إطلاقاً دفع مبلغ التعويض.

وذكرت المحللة القانونية إميلي دي بيكر، أن ما يمكن أن يحدث إذا كانت آمبر هيرد غير قادرة على الوفاء بهذه المدفوعات:”سيكون الأمر متروكًا للطرفين، ولكن بمجرد إصدار الحكم في 24 يونيو، اعتقد سيبدأ المحامون في التفاوض بشأن دفع هذا الحكم”.

وأشارت:” محامي جوني ديب قال إنه لم يكن يسعى إلى معاقبة آمبر هيرد بالمال، لذلك أعتقد أنهم سيحاولون تسوية الأمر، فهم لا يسعون إلى تنفيذ الحكم”.

وكان أحد القضاة بأمريكا خفض مبلغ 15 مليون دولار الممنوح إلى جوني ديب من قبل طليقته آمبر هيرد إلى 10.35 مليون دولار بناءً على قانون ولاية فرجينيا الذي يحد من الأضرار العقابية، وحصلت على مليوني دولار كتعويض في دعوى التشهير.