مختص يكشف إمكانية الإصابة بكورونا وجدري القردة في نفس الوقت
كشف البروفيسور المغربي الطيب حمضي، عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا وجدري القردة في آن واحد، موضحا أن ذلك الأمر احتمال قائم ومدروس نظريا -على حد قوله-.
وأوضح البروفيسور أن مصير المصاب في هذه الحالة سيتحدد بعد التشخيص، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يحتوي على عدد من الفيروسات، وأن الجهاز التنفسي للشخص يضم 19 فيروسا تعيش معه بشكل دائم، وكلها فيروسات لا تشكل أي أعراض أو مشاكل إلا في حالة ضعف مناعة الإنسان.
ولفت إلى أن طبيعة الأعراض التي يمكن أن تنتج عن الإصابة بالفيروسين مازالت غير محددة بدقة، وما إذا كانت أعراض ستغلب على أخرى.
وقال: حالات الإصابة بالجدري مازالت محدودة، وأغلبها مسجلة بوسط وغرب إفريقيا، لذلك طرح مثل هذه الأسئلة حول إمكانية التحام الفيروسين معا داخل جسم الإنسان ميدان جديد ستشمله الدراسات العلمية المستمرة حول كوفيد والجدري.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 35 دقيقة
أمراض القلوب أخطر من جدري القرد الشقلوب
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 33 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 32 دقيقة
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د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 31 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 30 دقيقة
مخاااالف
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 29 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 28 دقيقة
كل ما كانت الأيام مسرعة كلما تقدم بنا العمر . ولابد للأيام أن تمضي . هذه حقيقة مزعجة لمن فوّتوا زهرة أيامهم .
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 25 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 21 دقيقة
يا نهايات الوله
أعذب من الأمنيات
عالم من الأغنيات
ليه أنا عيني تشوف وما تشوف إلا بهاكِ
مذهلة ..
مذهلة ..
كانت 50 عاما مذهلة !
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19912 ] نشر منذ 19 دقيقة
الماء يشق طريقه مهما كانت وعورة الأرض
صدقني .. الفرار جيد
لكن .. الشجاعة الغاية منها تجمل المواجهة مع البعد عن الصدام