البكيري: حاضر الاتحاد يختلف عن ماضيه القريب

نواف السالم(صدى):

رأى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، أن الفترة الحالية التي يمر بها نادي الاتحاد تختلف كثيرا عن ماضيه.

وقال البكيري: يختلف حاضر الاتحاد عن ماضيه القريب، سابقا كانت خلافاته اتحادية اتحادية حادة، وحاليا خلافاته مع بعض منافسيه شكليا وقضائيا.

وتابع: لذا أصبح صلبا في تماسكه الداخلي، بعد أن كانت هشة بفضل الانسجام النموذجي الغير مسبوق بين الرئيس والنائب والتنفيذي.

وتشتعل المنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن خطف الهلال صدارة جدول الترتيب من الاتحاد.