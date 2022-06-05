أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.02034، العملة مقابل الريال الواحد 0.24872

– الدولار: 3.75067، العملة مقابل الريال الواحد 0.26662

– درهم إماراتي: 1.02112، مقابل الريال الواحد 0.97932

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72150

– دينار أردني: 5.28121، مقابل الريال الواحد 0.18935

– دينار كويتي: 12.24609 مقابل الريال الواحد 0.08166

– دينار بحريني: 9.94011، مقابل الريال الواحد 0.10071

– الريال القطري: 1.03012، مقابل الريال الواحد 0.97076

-الدرهم المغربي: 0.38006مقابل الريال الواحد 2.63386

– الجنيه المصري: 0.20132، مقابل الريال الواحد 4.96717