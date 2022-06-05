بن جمعة: من أشعل ارتفاع أسعار النفط؟

الرياض(صدى):

طرح الكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة، سؤالا عن المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، قائلا:”من أشعل ارتفاع أسعار النفط؟”.

وأوضح فهد بن جمعة:” إدارة بايدن فكل ما فعله حتى الآن باء بالفشل في كبح جماح الأسعار المرتفع، وسيفقد شعبيته عند المستهلكين الأمريكان”.

وكان النفط سجل سادس مكاسب أسبوعية بعد أن حقق اجتماع أوبك+ المرتقب بشدة زيادة متواضعة في الإنتاج لتتواصل المخاوف بشأن اتساع مستويات عجز المعروض في الأسواق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ليستقر فوق 118 دولارًا محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3%، فيما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة عند مستوى 121.35 دولارا، بمكاسب 3.74 دولار، أو 3.18%.