القعيط يوجه نصيحة للرجال: يامن بلغتم الأربعين هذا وقت التفكير في زواج ثانٍ

عادل الحربي(صدى):

وجه وسيط زواج ومؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين يوسف القعيط، رسالة للرجال الذين بلغوا سن الأربعين بالتعدد بسبب مزاياه وإيجابياته.

وقال يوسف القعيط:”يا معشر الرجال يامن بلغتم الأربعين هذا وقت التفكير في زواج ثانٍ لتنال مزايا التعدد وتتمتع بإيجابياته”.

وأشار:” لاتؤجل حتى تبلغ الستين إن بقيت معك الأولى فحبا وكرامة وهذا من طيب أصلها ودليل على أنها تنظر إليك كرجل له ما للرجال من حقوق، وإن رفضت وتمردت فلا تأمن الخلع لأي سبب آخر”