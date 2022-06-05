الهلال يستعد للموسم الجديد في بريطانيا 

ماجد محمد(صدى):

قرر مسؤولو نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل التواجد في بريطانيا من أجل التحضير للموسم المقبل الذي سوف ينطلق من بطولة الدوري، 25 أغسطس القادم.

وترغب إدارة الهلال، في تغيير مكان التحضيرات للموسم المقبل باختيار بريطانيا، عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية بالتواجد في النمسا.

ومن المتوقع أن ينطلق المعسكر في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، ما يعني حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة لا تزيد عن أسبوعين.

يذكر أن مقر إقامة البعثة في مركز سانت جورج بارك وسيخوض الفريق عدة مباريات ودية إحداها مع فريق تامورث الإنجليزي، في 15 من يوليو المقبل.