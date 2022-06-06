شركة أوبر توضح أغرب ما نسيه الركاب في السيارة

وكالات(صدى):

أعلنت شركة “أوبر” عن مؤشر المفقودات السنوي السادس، الذي شمل قائمة من أغرب ما نسيه الركاب خلال رحلاتهم في سيارات الأجرة الخاصة بها.

وأفادت الشركة بأن قائمة الأشياء الأكثر شيوعًا في تركها داخل سيارات الأجرة في الولايات المتحدة، هي:

(الكاميرات، والمفاتيح، ومحافظ النقود، وحقائب الظهر، وسماعات الرأس، والنظارات، والسجائر الإلكترونية، والبطاقات التعريفية، وقطع المجوهرات التي قد تسقط من الركاب دون انتباههم.

وقالت أن قائمة أغرب المفقودات، شملت “: ظفرًا اصطناعيًّا، وطقم أسنان، و500 غرام من الكافيار، وزيًّا تنكريًّا على شكل بيتزا.”، بالإضافة إلى؛ (سلحفاة حية، وسماعة طبية، وشهادة تكريم لموظف الشهر في إحدى الشركات، وجهازًا خاصًّا بتدفق الأكسجين).

والجدير بالذكر أن أوبر” شركة أمريكية تقدم خدمة استئجار سيارات بسائقيها، ويمكن التنسيق بين الركاب والسائقين عبر تطبيق على الهواتف الذكية.