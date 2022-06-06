رينارد يغيب عن الأخضر بسبب عارض صحي

ماجد محمد(صدى):

ابتعد مدرب منتخبنا الوطني، إيرفي رينارد عن مواجهة الأخضر الودية الأولى أمام منتخب كولومبيا التي جرت مساء أمس، لظروف العارض الصحي الذي تعرض له.

وأعلن مدير المنتخب حسين الصادق، أن رينارد لن يكون مع المنتخب في اللقاء، وتم تكليف مساعده لورنت بونادي ليتولى مهام الإشراف على الأخضر في مواجهة كولومبيا في أولى التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد لاعبو الأخضر لخوض لقاء ودي ثانٍ أمام منتخب فنزويلا يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الجاري، حيث تعود التدريبات اليوم الاثنين التي ستشهد عودة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة، والظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي التحق بالمعسكر في أليكانتي أمس الأحد.