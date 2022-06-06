وزير المالية يطالب البنك الإسلامي بالتعامل مع تحديات الأمن الغذائي

الرياض(صدى):

أكد وزير المالية محافظ المملكة للبنك الإسلامي للتنمية، محمد بن عبدالله الجدعان، أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمرُّ بها العالمُ اليوم تُحتِّمُ على بلدان مجموعة البنك رفعَ مستوى التعاون والتنسيق؛ للحدِّ من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، لاسيما الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأوضح وزير المالية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت أعمالُها تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة – الصمود والاستدامة”، بمدينة شرم الشيخ، أنَّ الظروفَ والمتغيراتِ التي تواجهُ المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص، تتطلبُ استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تُسهم في متابعة وتقييم مستوى أداء المجموعة.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية؛ بهدف تمكين المجموعة من تحقيق أهدافها التنموية في العالم الإسلامي، فضلا عن تعزيز العمل على بناء القدرات البشرية والفنية للمجموعة، داعيًا البنك إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل المبكر مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء، لافتًا إلى استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب لتسريع ذلك.