مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 1.3 % مغلقا عند 12822 نقطة (+ 166 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 96.90 ريال و41 ريالا على التوالي.

وصعد سهم “سابك” بأكثر من 3 % عند 115.40 ريال.

وأنهت أسهم “سبكيم العالمية” و”معادن” و”التصنيع الوطنية” و”سابك للمغذيات” و”بنك الرياض” و”المواساة” و”سلوشنز” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهم “نادك” ارتفاعات اليوم بنسبة 6 % عند 33.75 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.3 مليون سهم.

وصعد سهما “بوبا العربية” و”ينساب” عند 165 ريالا (+ 5 %) للأول و57.30 ريال (+ 3 %) للثاني، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، أغلق سهم “أسمنت السعودية” عند 55.50 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.