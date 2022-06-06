تطورات جديدة بشأن إصابة لاعب الهلال 

نواف السالم(صدى):

تكشفت معلومات جديدة بشأن آخر تطورات إصابة لاعب الهلال متعب المفرج، بعد عملية الرباط الصليبي التي خضع لها الإثنين الماضي بمستشفى سبيتار في الدوحة.

ووفق المعلومات الواردة فإن متعب المفرج دشن المرحلة التأهيلية الأولى من علاجه، وعودته التدريجية ستكون مع بداية ديسمبر المقبل، وفقًا لـ” الرياضية”.

واتضح أن متعب المفرج سيخضع خلال الأشهر المقبلة للتأهيل بخمس مراحل، تتطلب كل مرحلة منها جهدًا وآلية في التدريبات بشكل معين.

وكان متعب المفرج تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مجريات مباراة فريقه أمام ضمك في الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.