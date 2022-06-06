إصابة فوز الفهد بفيروس كورونا 

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد، عن إصابتها بفيروس كورونا وهي حامل بطفلها الثاني؛ ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج المناسب.

وقالت فوز الفهد، إنها عادت إلى المنزل بعدما تحسن وضعها، فقد شعرت بالتعب والإرهاق بسبب حملها، إضافة إلى أن حرارتها كانت عالية.

وأبانت أن فيروس كورونا نقل إليها من شخص كان يعمل معها، رغم حرصها الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة واستخدام المعقمات على الدوام.

وحثت فوز الفهد الحوامل، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، قائلة: ”أطلب من جميع الحوامل الحرص على صحتهن، لقد رأيت أوقاتا صعبة خلال هذه الفترة، وأقول حتى لو كانت إحداكن أصيبت بكورونا من قبل فيجب أن تتخذ كافة الإجراءات وتحافظ على صحتها وصحة البيبي“.