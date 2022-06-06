بالفيديو.. معلم يجهز مفاجأة لطلابه داخل صندوق

الرياض(صدى):

أعد أحد المعلمين مفاجأة جميلة لطلابه ووضعها داخل صندوق ثم طلب من كل طالب أن يتوجه للصندوق لأنه وضع صورة لأفضل طالب لديه بداخل الصندوق.

ووثق المعلم ردة فعل كل طالب، وبمجرد أن يطلع الطالب على ما بداخل الصندوق يعود لمقعده ضاحكا لما شاهده بداخله.

وكشف المعلم في النهاية سر الابتسامه التي ارتسمت على وجوه الطلاب، وكانت المفاجأة مرآة عندما ينظر فيه الطالب يجد صورته في إشارة منه بأنه جميع طلابه هم الأفضل، فيما ذكر متداولو الفيديو بأنه الواقعة كانت داخل أحد الفصول في المملكة.