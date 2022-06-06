اتحاد القدم يعتمد آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر بالنظام الجديد

ماجد محمد(صدى):

اعتمد اتحاد كرة القدم آلية المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بالنظام الجديد.

وذكر أن الآلية الأولى تنص على أنه في حال عدم تكرار أي فريق من الفرق الأربعة سوف تقام المباريات حسب التالي:

نصف النهائي 1: بطل الدوري – وصيف كأس الملك

نصف النهائي 2: بطل كأس الملك – وصيف الدوري

النهائي : الفائز من نصف النهائي 1 – الفائز من نصف النهائي 2

وأضاف أن الآلية الثانية تنص على أنه فـي حـال تـكـرار فريـق واحـد علـى الأقـل مـن الفـرق الأربعـة سيتم اللجوء لترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفيـن مـع إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المشاركة فـي البطولة حسب التالي:

نصف النهائي: الفريق رقم 1 في القرعة – الفريق رقم 2 في القرعة

نصف النهائي2 : الفريق رقم 3 في القرعة – الفريق رقم 4 في القرعة

النهائي: الفائز من نصف النهائي 1 – الفائز من نصف النهائي 2

وأشار إلى أنه تم اعتماد النظام الجديد لبطولة كأس السوبر السعودي اعتبارا مـن النسخة المقبلة 2022-2023 لتقام بمشاركة 4 فرق، بطـل ووصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطل ووصيف دوري كأس الأميـر مـحـمـد بن سلمان للمحترفين، وفـي حـال تـكـرار الفرق الأربعـة سيتم اللجوء لترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيكون توزيع المباريات، وفقا للأليات التي حددها.