وظائف شاغرة في المستشفى الجامعي بالسيح

فاطمة المالكي(صدى):

حَدَّدَتْ جامعةُ الأميرِ سطام بن عبدالعزيز بالخرج، موعدَ بدءِ التقديم على الوظائف الصحية الشاغرة في المستشفى الجامعي بمدينة السيح وفي كلية طب الأسنان بالجامعة،يوم الأحد 13 – 11 – 1443هـ، وذلك عبر المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلاتُ العلميةُ والخبراتُ العمليةُ المطلوبةِ حسب المسميات والشروط المعلن عنها وفق لائحة الوظائف الصحية.

ودَعَت عمادةُ المواردِ البشريةِ بالجامعة،من تتوفر لديهم الشروط من المواطنين والمواطنات إلى التقدُّم عبر رابط النظام الإلكتروني للتوظيف من هنا وتسجيل معلوماتهم الشخصية،وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة،مشيرةً إلى أن التقديم يستمر حتى يوم الخميس 17 – 11 – 1443هـ.