مركز التدريب لإدارة المنشآت والضيافة يعلن بدء التقديم في التدريب المجاني

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة بدء التقديم لكلا الجنسين في برنامج تدريب مهني مجاني بمدينة الرياض لحملة الثانوية العامة.

وأوضح أن عنوان البرنامج هو دورة إعداد وتقديم المشروبات، وفقاً للشروط التالية

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.

3- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية.

4- لم يسبق له الدعم من صندوق الموارد البشرية.

5- أن لا يكون منتظم في إحدى المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح من اليوم بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م وينتهي الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م، من خلال الموقع

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