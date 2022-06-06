دراسة توضح الأعراض الأولية لمرض الزهايمر

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة عن الأعراض الأولية لمرض الزهايمر، مبينة أن مشاكل الذاكرة عادةً من أولى علامات ضعف الإدراك المرتبط بمرض الزهايمر.

وأوضحت أن المصاب بالزهايمر المبكر قد ينسى المحادثات أو الأحداث الأخيرة ، ويضع أشياء في غير مكانها ، وينسى أسماء الأماكن والأشياء ، ويواجه صعوبة في التفكير في الكلمة الصحيحة ويطرح الأسئلة بشكل متكرر.

وأضافت، يشير الانخفاض في جوانب الإدراك غير المتعلقة بالذاكرة ، مثل البحث عن الكلمات ، والرؤية والمشكلات المكانية ، وضعف التفكير أو الحكم ، إلى المراحل المبكرة جدًا من مرض الزهايمر.

وأشارت إلى أن الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر، قد ينسون التاريخ ومضي الوقت، ويواجهون أيضًا مشاكل في الحكم على المسافة وتحديد اللون أو التباين ، مما يسبب مشاكل في القيادة

ولفتت إلى أن الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر، يجدون صعوبة في متابعة محادثة أو الانضمام إليها، إذ قد يتوقفون في منتصف المحادثة وليس لديهم أي فكرة عن كيفية الاستمرار أو قد يعيدون حديثهم، وقد يواجه الأفراد تغييرات في الحكم أو اتخاذ القرار.