الداخلية الكويتية تأمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب مواطن

خالد الظفيري(صدى):

كشفت مصادر أمنية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أمر بفتح تحقيق داخلي في قضية تعذيب المواطن عبد الله طامي.

وكان النائب الكويتي السابق جمعان الحربش، قد أوضح أن الشاب عبد الله فهد طامي قد أصيب بجلطة أثرت على حركة نصف جسمه، إثر تعرّضه لتعذيب على أيدي أفراد من المباحث الجنائية.

وطالب عدد من نواب مجلس الأمة وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بسرعة الكشف عن ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.