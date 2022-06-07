حالة يتم فيها إيقاف التقديم على دعم التمويل العقاري القائم

الرياض(صدى):

تفاعل برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استفسار أحد الأشخاص اشترى بيتًا عن طريق إحدى الجهات التمويلية، وبعد زواجه تقدم بطلب الدعم لدى البرنامج ولكنه قوبل بالرفض نظرًا لامتلاكه بيتًا خارج إطار البرنامج.

وأوضح البرنامج في رده أنه سبق إيقاف التقديم على منتج “دعم التمويل العقاري القائم”، لمن سبق لهم إبرام العقود مع الجهات التمويلية خارج إطار برنامج سكني.

وأشار إلى أنه فور إتاحة أي تسهيلات إضافية، سيتم الإعلان عنها على منصات سكني الرسمية.