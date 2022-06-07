حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض(صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقر على بقية مناطق المملكة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس رطب على سواحل البحر الأحمر. ولا يستبعد تكون الضباب خاصة على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموجمن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الاوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.