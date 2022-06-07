أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.00915، العملة مقابل الريال الواحد 0.24943
– الدولار: 3.75090، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660
– درهم إماراتي: 1.02118، مقابل الريال الواحد 0.97926
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71730
– دينار أردني: 5.29048، مقابل الريال الواحد 0.18902
– دينار كويتي: 12.23646 مقابل الريال الواحد 0.08172
– دينار بحريني: 9.94998، مقابل الريال الواحد 0.10051
– الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97070
-الدرهم المغربي: 0.37928مقابل الريال الواحد 2.63930
– الجنيه المصري: 0.20145، مقابل الريال الواحد 4.96394
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