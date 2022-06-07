أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.00915، العملة مقابل الريال الواحد 0.24943

– الدولار: 3.75090، العملة مقابل الريال الواحد 0.26660

– درهم إماراتي: 1.02118، مقابل الريال الواحد 0.97926

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.71730

– دينار أردني: 5.29048، مقابل الريال الواحد 0.18902

– دينار كويتي: 12.23646 مقابل الريال الواحد 0.08172

– دينار بحريني: 9.94998، مقابل الريال الواحد 0.10051

– الريال القطري: 1.03018، مقابل الريال الواحد 0.97070

-الدرهم المغربي: 0.37928مقابل الريال الواحد 2.63930

– الجنيه المصري: 0.20145، مقابل الريال الواحد 4.96394