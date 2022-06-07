مدارس دار البشرى الأهلية بمكة المكرمة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس دار البشرى الأهلية بمكة المكرمة (العوالي) عن إتاحة وظائف تعليمية للجنسين في (جميع التخصصات)، للعام الدراسي القادم 1444هـ، واشترطت المدارس أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت المدارس أن المسميات الوظيفية هي:

1- معلم (جميع التخصصات).

2- معلمة (جميع التخصصات).

وأفادت بأن الشروط العامة هي:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس فأعلى في (جميع التخصصات).

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وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/06م.

وقالت المدارس أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا