10 وظائف شاغرة لدى شركة stc

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية “stc” عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 10 وظائف شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف حوكمة، أخصائي الشراكات والرعايات، مشرف تسويق، مدير شعبة مخاطر العمليات، مدير شعبة المخاطر التقنية، مُشرف تصميم وتنفيذ مراقبة الصلاحيات.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أخصائي هندسة البنية التحتية للأمن السيبراني، مدير شعبة سياسات المجموعة والتميز التنظيمي والتصنيف الائتماني، مشرف السمة التجارية، كبير مُحللي التسويق، بينما التقديم عبر موقع شركة الاتصالات السعودية .