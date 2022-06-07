اعتماد قواعد وآلية تملك العقارات المعدلة

الرياض(صدى):

أعلن وزير المالية محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، عن اعتماد قواعد وآلية عمل لجان عمل النظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بعد صدور موافقة على تعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين.

ويتضمن التعديل أحقية من صرف النظر عن طلبه التقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تحقيق ما ورد في تكليف لجان التنظيم، خلال المدة المحددة، ولا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد صدورها وتوقيعها من الأعضاء.

ويمكنهم تصحيحها وفقاً لإجراءات تصحيح المحاضر المنصوص عليها في القواعد وهي إذا كان مقدم الطلب شريكًا في العقار فيجوز له تقديم طلب تملك العقار، أو استعمال صك الاستحكام أو تعديله دون وكالة من بقية الشركاء، ويستوي في ذلك من كانت شراكته بالإرث مع غيره.

وعند ورود ما يقتضي تصحیح محضر التوصية يكون التصحيح بحسب الأحوال الآتية: إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية يجب إصدار محضر تصحيحي يوقع من جميع أعضاء لجنة النظر، وإذا كان التصحيح على أمر شكلي لا يؤثر على نتيجة التوصية يجب إصدار محظر تصحيحي يوقعه رئيس لجنة النظر.

وعن شروط قبول الطلب، فإنها تشمل تقديم الطلب قبل 5/5/1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا يكون العقار محل طلب التملك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر الصادر في 9/11/1387هـ، بحسب صحيفة “عكاظ”.