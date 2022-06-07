مجموعة الشايع تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة الشايع الدولية، عن توفر شواغر وظيفية (رجال / نساء) بمدينة الرياض في مجال المطاعم.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طاهي مبتدئ، طباخ تجهيز، مساعد طباخ، مقدم طعام، مشترطة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، مبادئ باللغة الإنجليزية، خبرة في مجال الطبخ والمطاعم.

وذكرت أن المزايا والحقوق الوظيفية: راتب أساسي – بدل سكن، بدل نقل، تأمين طبي، عمولات شهرية، دورات تطويريه وتدريبية، بطاقة تخفيض للموظف وبطاقتين للأهل أو للأصدقاء على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/08هـ الموافق 2022/06/07م، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]