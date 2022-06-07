بالفيديو.. قانوني يوضح نقاط على الموظف اتباعها عند استدعاءه للتحقيق الإداري

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار القانوني فارس الثبيتي، النقاط التي لا بد أن ينتبه لها الموظف عندما يستدعى للتحقيق الإداري.

وقال فارس الثبيتي، خلال برنامج “الشارع السعودي” عبر قناة “السعودية”، أن فترة التجربة حددها النظام بثلاثة شهور ويستطيع صاحب العمل مدها لفترة مماثلة ولكن بشروط؛ حيث يكون التنفيذ بتكليف وبخطاب كتابي من العامل وأن يوافق عليه.

وأشار إلى أن ذلك يشمل أنه عند تجديد الفترة على صاحب العمل وضعه في منصب مغاير لما يعمل فيه، فيما يستطيع الموظف تقديم شكوى في صاحب العمل وتقديم الإثباتات ضده.

وأكد أنه في حال أنسب لك مخالفة وتم استدعاءك للتحقيق لابد أن يكون الاستدعاء بشكل كتابي، ويشمل نص الاستدعاء تاريخ المخالفة المنسوبة للعامل، وتحديد وقت التحقيق وإخطاره قبلها بمدة كافية، ويحق له أن يطلب حضور شخص معه للتحقيق.